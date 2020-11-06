Названа предположительная причина произошедшего с сооснователем Skillbox

https://static.news.ru/photo/0850112e-2024-11eb-bb74-fa163e074e61_660.jpg Игорь Коропов Фото: Игорь Коропов/vk.com

Сооснователь онлайн-университета Skillbox Игорь Коропов мог упасть в воду с морского пирса по неосторожности. Такое предположение сделали в экстренных службах Краснодарского края.

На теле, которое было найдено в акватории Чёрного моря, не найдено признаков насильственной смерти. Криминальная версия произошедшего не рассматривается.

Вместе с тем проверка по факту произошедшего продолжается, устанавливаются обстоятельства гибели мужчины, передаёт ТАСС.

Коропов пропал 1 ноября после того, как ушёл на прогулку в Адлерском районе Сочи. 31-летний мужчина вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта.

В те дни в Сочи установилась плохая погода: с небольшими перерывами шёл дождь с градом, на море бушевал шторм.

Заявление об исчезновении поступило от его друга. Позднее полицейские обнаружили на пляже Имеретинской низменности самокат и телефон Коропова, а один из местных рыбаков — его рюкзак. К поискам подключились водолазы, а операция была расширена до границы с Абхазией. 6 ноября в море было найдено тело погибшего, писал NEWS.ru.