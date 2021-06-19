Названа предполагаемая причина самоубийства полицейского в Москве

Личные проблемы рассматриваются в качестве основной версии самоубийства сотрудника полка полиции по охране дипломатических представительств и консульств, который покончил с собой на посту охраны посольства Туркмении в центре Москвы. Об этом сообщает MK.RU со ссылкой на начальника полка.
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Ранее сообщалось, что сотрудник полиции свёл счёты с жизнью на посту у посольства Туркмении в Москве. Мужчина совершил суицид в будке охраны в Филипповском переулке. Тело старшего лейтенанта обнаружил дежурный комендант. На месте происшествия работают следователи. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.