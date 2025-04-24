Раскрыта основная версия взрыва с пожаром в «Москва-Сити» SHOT: пожар и взрыв в «Москва-Сити» могли произойти из-за брошенного окурка

Фото: Вадим Белозерцев/ТАСС

Пожар на территории «Москва-Сити»

Пожар и взрывы на территории делового комплекса Москва-Сити в столице России могли произойти из-за брошенного окурка, сообщает Telegram-канал SHOT. По данным источника, правоохранители рассматривают эту версию в качестве приоритетной.

Канал отмечает, что из брошенного окурка, предположительно, загорелись стройматериалы. После этого из-за выросшего давления взорвалось три баллона с горючим.

Данных об обладателе брошенной в неположенном месте сигареты пока нет. В посте говорится, что личность нарушителя уже устанавливают.

Ранее в «Москва-Сити» прогремели три взрыва. По данным СМИ, на территории района начался сильный пожар.

Вскоре стало известно, что пожар начался в результате взрыва автомобиля, который стоял на подземной парковке торгового центра «Афимолл Сити». Специалисты столичного МЧС сразу же прибыли на место ЧП и начали тушить пламя. Сведений о пострадавших или жертвах не поступало.

На хуторе Калач в Воронежской области тем временем произошел взрыв боеприпаса, в результате которого погиб один человек. Три человека, включая ребенка, пострадали. Следственное управление СК России по региону сообщило, что снаряд принадлежал одному из раненых.