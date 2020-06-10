Названа одна их вероятных причин розлива топлива в Норильске

https://static.news.ru/photo/30679896-ab0b-11ea-82d3-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/ТАСС

Вероятной причиной розлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске могла стать просадка бетонной площадки под резервуаром. На площадке Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК) при ётом находятся ещё три резервуара, чьё техническое состояние не определено.

Об этом говорится в выданном НТЭК предостережении Росприроднадзора.

В ходе проведения осмотра <…> установлено, что предположительной причиной пролива нефтепродуктов, начавшегося у основания резервуара, стала просадка бетонной площадки, на которой установлен резервуар, что привело к отрыву его дна от боковых стенок, — передаёт текст документа ТАСС.

Утечка дизельного топлива произошла 29 мая. Лишь на четвёртые сутки масштаб катастрофы осознали в Москве, признав случившееся ЧС федерального масштаба.

Руководство «Норникеля» признало ответственность за случившееся, а глава компании Владимир Потанин пообещал президенту Владимиру Путину полностью компенсировать экологический ущерб.

В результате ЧП в почву и воду попало около 20–22 тысяч тонн дизельного топлива из резервуара ТЭЦ. Эта авария стала одной из крупнейших экологических катастроф в истории Арктики.

Как ранее писал NEWS.ru, «Норильский никель» считает, что задержание трёх сотрудников ТЭЦ-3 по делу о розливе нефтепродуктов является неоправданной и жёсткой мерой.