Названа новая возможная причина взрыва на шахте «Листвяжная»

Внезапный выброс метана мог стать причиной взрыва на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Однако конкретная причина будет установлена позднее. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах.

Предварительно, был внезапный выброс метана, потом произошел взрыв. Но конкретная причина выброса пока не установлена, в этом сейчас разбираются компетентные и следственные органы, — рассказал собеседник агентства.

Представитель правоохранительных органов также добавил, что в ходе следствия изучат работу датчиков на шахте, эксперты выяснят, правильно ли они показывали данные по концентрации метана.

Авария на шахте «Листвяжная» произошла утром 25 ноября на глубине 250 метров. Сообщалось, что её жертвами стал 51 человек — 46 шахтёров и пятеро горноспасателей. Пострадали 64 человека. В Кемеровской области с 26 по 28 ноября объявлен траур.

Предполагается, что причиной ЧП могло стать возгорание угольной пыли либо неисправность оборудования. СКР возбудил уголовное дело по факту произошедшего. Задержаны директор, первый замдиректора и начальник участка ООО «Шахта „Листвяжная“».

Ранее один из шахтёров назвал основной причиной трагедии халатность проверяющих инспекторов.