«Без шансов»: пилот рассказал подробности крушения Ил-112В

Крушение самолёта Ил-112В произошло не по вине погибшего в катастрофе экипажа, у пилотов не было никаких шансов. Об этом Lenta.ru сообщил заслуженный пилот России Юрий Сытник.

Все трое членов экипажа погибли из-за того, что загорелся один из двигателей. У них не было возможности потушить возгорание. Самолёт ушёл в неконтролируемый боковой крен из-за обрыва разрушенной огнём тяги правого элерона.

Необходимо дождаться окончания конструкторских и заводских испытаний, цикла освоения самолёта лётчиками. На данный момент мы имеем банальный пожар с отказом двигателя. Дальше двигатель перерубает топливопровод и начинается возгорание, — пояснил Сытник, отметив, что такой вывод можно сделать даже по имеющемся видео.

По его словам, экипаж физически не мог увидеть огонь. Тяга управления элероном перегорела, самолёт завалился в бок, а затем ушёл в штопор. Он отметил абсурдность некоторых заявлений о вине в случившемся экипажа. Испытатели физически не могли ничего сделать, чтобы предотвратить возгорание двигателя и взять на себя управление самолётом.