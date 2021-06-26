Назван вероятный виновник ДТП со скорой под Самарой

Причиной ДТП с каретой скорой помощи в городе Отрадном Самарской области стало то, что водитель легкового автомобиля не пропустил на перекрёстке скорую с включёнными спецсигналами. Предварительные данные расследования озвучили в пресс-службе правительства региона, информацию передаёт РИА Новости.

ДТП с участием скорой помощи, автомобиля Skoda Octavia и грузового автомобиля КамАЗ <...> произошло сегодня днём в Отрадном. По предварительной информации, на перекрёстке легковой автомобиль, ехавший на зелёный сигнал светофора, не уступил дорогу карете скорой помощи с включёнными спецсигналами, — сообщили в пресс-службе.

Инцидент произошёл в воскресенье, 27 июня. В городе Отрадном столкнулись машина скорой помощи, легковой автомобиль и КамАЗ. В результате погиб водитель скорой помощи. Пострадали шесть человек, включая 16-летнюю девушку.

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