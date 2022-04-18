Назван психиатрический диагноз пенсионера, застрелившего спасателя в Москве

83-летний пенсионер, застреливший спасателя из самодельного ружья в Москве, наблюдается в психоневрологическом диспансере с диагнозом «шизофрения». Об этом пишет «Царьград» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Обвиняемый стоит на учёте в ПНД с диагнозом «шизофрения». Сотрудникам полиции дедушка открывать дверь отказался и продолжил вести себя неадекватно. Тогда на место вызвали спасателей, — пишет издание.

Пенсионер расстрелял спасателя, пока он и полицейские вскрывали дверь в его квартиру. По предварительным данным, мужчина использовал самодельное ружьё. В результате полученных травм спасатель скончался в больнице.

Ранее стало известно, что у пенсионера, застрелившего спасателя в Одинцово, изъяли две единицы самодельного оружия, а также 21 охотничий патрон. В данный момент пенсионера допрашивают следователи.