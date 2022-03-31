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Назван источник пожара на нефтебазе в Белгороде

МЧС РФ: на нефтебазе в Белгороде загорелись резервуары с топливом
07:18, 01 апреля 2022
Назван источник пожара на нефтебазе в Белгороде Фото: autobelgorod/vk.com
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Резервуары с топливом загорелись на нефтебазе, расположенной в Белгороде. В настоящее время спасатели стараются не допустить распространения огня. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные МЧС России.

Ранее о пожаре сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он сообщил, что на место происшествия выехали все экстренные службы города. Принимаются меры по ликвидации возгорания.

По прибытии к месту вызова было обнаружено, что горят резервуары с топливом. Пожарно-спасательные подразделения принимают все действия, чтобы не допустить распространение огня на соседние резервуары, — рассказал представитель МЧС.

Он также добавил, что пожару присвоен второй ранг, в его ликвидации задействовано около 70 человек и 20 единиц специальной техники.

Также ранее губернатор Гладков сообщил о двух пострадавших. Это работники нефтебазы. Им оказана первая помощь, их жизни ничто не угрожает.

Жителей близлежащих улиц в целях безопасности начали расселять в более безопасные места.

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