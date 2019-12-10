10 декабря на юго-западе Москвы на улице Академика Виноградова был обнаружен труп 20-летней студентки РУДН. Тело было найдено на балконе её собственной квартиры завёрнутым в одеяло.
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Тело девушки обнаружил её дедушка. Когда он пришёл проведать внучку, дверь квартиры была заперта. Открыв ключом замок, пенсионер вошёл в квартиру и обнаружил тело родственницы на балконе, у неё была разбита голова. Предположительно, сожитель ударил девушку тяжёлым предметом, что и стало причиной смерти.
Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту смерти 20-летней студентки РУДН на юго-западе Москвы.
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