https://static.news.ru/photo/79dc27ac-e55f-11e9-9ad7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

10 декабря на юго-западе Москвы на улице Академика Виноградова был обнаружен труп 20-летней студентки РУДН. Тело было найдено на балконе её собственной квартиры завёрнутым в одеяло.

По информации «МК», главный подозреваемый в убийстве девушки — её 23-летний сожитель, уроженец Чувашии. В настоящий момент он ударился в бега.

Тело девушки обнаружил её дедушка. Когда он пришёл проведать внучку, дверь квартиры была заперта. Открыв ключом замок, пенсионер вошёл в квартиру и обнаружил тело родственницы на балконе, у неё была разбита голова. Предположительно, сожитель ударил девушку тяжёлым предметом, что и стало причиной смерти.

Как ранее писал NEWS.ru, сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту смерти 20-летней студентки РУДН на юго-западе Москвы.