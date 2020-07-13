Научное предприятие в Подмосковье ограбили на 18 млн рублей

https://static.news.ru/photo/c1804544-c5aa-11ea-9e0e-fa163e074e61_660.jpg Фото: npp-kvant.ru

Научно-производственное предприятие «Квант» из подмосковных Мытищ заявило об ущербе порядка 18 млн рублей в результате выявленных хищений. С принадлежащего организации охраняемого объекта было вынесено имущество, содержащее драгоценные металлы.

Заявление о краже поступило в полицию 13 июля, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Предполагается, что грабителей было трое. Они выносили имущество систематически.

Также известно, что в марте на предприятии проводили внутреннюю служебную проверку. Результаты показали, что мошенники реализовывали драгоценные металлы по заниженным ценам.

Полиция уже начала проверку.

НПП «Квант» входит в состав холдинга «Информационные спутниковые системы» имени академика М. Ф. Решетнёва». Компания специализируется на производстве приборов для получения автономной энергии. Предприятие создаёт солнечные батареи, аккумуляторы и другие независимые источники электропитания.

Ранее, как писал NEWS.ru, бывший вице-президент «Росгосстраха» Сергей Хачатуров был признан виновным в присвоении и растрате более 2 млрд рублей с использованием своего служебного положения. Соответствующее постановление вынес Дорогомиловский суд Москвы.