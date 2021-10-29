Нашёлся забывший в московском метро ребёнка мужчина

Нашёлся мужчина, который забыл в московском метро ребёнка. Он сам обратился к сотрудникам метрополитена. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Мужчина рассказал, что немного выпил и забыл коляску с ребёнком в метро. Когда же он выходил из подземки, то вспомнил про своего сына. Отмечается, что мальчик не пострадал. Сотрудники правопорядка разбираются в произошедшем. На данный момент неизвестно, будет ли наказан нерадивый родитель.

Ранее в вагоне поезда Московского метрополитена на станции «Курская-радиальная» днём 31 октября была обнаружена стоящая коляска с малышом. На вид ребёнку 1,5-2 года, он был одет в серый комбинезон. На тот момент было неизвестно, забыли ли его в метро или подкинули. Родителей рядом не оказалось