Девочки, пропавшие в Свердловской области по дороге в школу, нашлись в Екатеринбурге. Школьницы из Берёзовского поехали в областной центр в большой ледовый городок.
Девочек нашли волонтёры, они так и были в ледовом городке. Детей доставили в полицию,
Ранее NEWS.ru сообщал, что три девочки по 12 и 14 лет пропали по дороге в школу в Берёзовском Свердловской области. Маргарита Дубаева, Аэлима Султанова и Александра Дубаева в восемь утра пошли в школу, но там их никто не видел.
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