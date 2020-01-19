https://static.news.ru/photo/95ad8958-3a73-11ea-90eb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press

Девочки, пропавшие в Свердловской области по дороге в школу, нашлись в Екатеринбурге. Школьницы из Берёзовского поехали в областной центр в большой ледовый городок.

Девочек нашли волонтёры, они так и были в ледовом городке. Детей доставили в полицию, сообщает E1.ru.

Ранее NEWS.ru сообщал, что три девочки по 12 и 14 лет пропали по дороге в школу в Берёзовском Свердловской области. Маргарита Дубаева, Аэлима Султанова и Александра Дубаева в восемь утра пошли в школу, но там их никто не видел.