Насельник Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса

Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) скончался 8 августа после заражения коронавирусом.
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Сегодня после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, преставился к Господу архимандрит Герман, — рассказал пресс-секретарь лавры.
11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в Китай. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.
Ранее NEWS.ru писал о том, что митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор 8 августа умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 79 лет.
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