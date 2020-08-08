Насельник Троице-Сергиевой лавры умер от коронавируса

https://static.news.ru/photo/d3805876-d958-11ea-a963-fa163e074e61_660.jpg Архимандрит Герман (Чесноков) Фото: stsl.ru

Насельник Троице-Сергиевой лавры архимандрит Герман (Чесноков) скончался 8 августа после заражения коронавирусом.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря Троице-Сергиевой лавры иеродиакона Никона (Ригина). По его словам, архимандрит умер после продолжительной болезни.

Сегодня после продолжительной болезни, вызванной коронавирусной инфекцией, преставился к Господу архимандрит Герман, — рассказал пресс-секретарь лавры.

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию коронавируса в мире. На сегодняшний день ВОЗ и Китай намерены провести расследование для выяснения причин появления COVID-19. Команда экспертов ВОЗ уже прибыла в Китай. Первые исследования будут проведены в городе Ухань. Эксперты намерены выявить потенциальный источник заражения.

Ранее NEWS.ru писал о том, что митрополит Екатеринодарский и Кубанский Исидор 8 августа умер от осложнений, вызванных коронавирусом. Ему было 79 лет.