https://static.news.ru/photo/cad04560-23dc-11ea-94f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель посёлка Приокский Рязани, ранее привлекавшийся к ответственности за грабёж и наркотики, совершил нападение на аптеку.

Угрожая продавцам расправой, он похитил тонометр и скрылся с места преступления. Сотрудникам полиции удалось задержать его через некоторое время при покупке алкоголя в одном из магазинов.

Они установили, что медицинский прибор мужчина продал случайным знакомым, а на вырученные деньги купил наркотики и спиртное. По предварительным данным, во время нападения он также находился под действием наркотических средств, сообщает сайт 62info.ru со ссылкой на управление МВД по Рязанской области.

Ранее NEWS.ru писал, что в Генпрокуратуре отметили сокращение числа лиц, совершивших преступления под воздействием наркотиков. По данным ведомства, за девять месяцев 2019 года их число составило 6,5 тысячи человек, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году.