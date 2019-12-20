Житель посёлка Приокский Рязани, ранее привлекавшийся к ответственности за грабёж и наркотики, совершил нападение на аптеку.
Угрожая продавцам расправой, он похитил тонометр и скрылся с места преступления. Сотрудникам полиции удалось задержать его через некоторое время при покупке алкоголя в одном из магазинов.
Они установили, что медицинский прибор мужчина продал случайным знакомым, а на вырученные деньги купил наркотики и спиртное. По предварительным данным, во время нападения он также находился под действием наркотических средств,
Ранее NEWS.ru писал, что в Генпрокуратуре отметили сокращение числа лиц, совершивших преступления под воздействием наркотиков. По данным ведомства, за девять месяцев 2019 года их число составило 6,5 тысячи человек, что почти вдвое меньше, чем в 2018 году.
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