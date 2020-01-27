https://static.news.ru/photo/97cb732c-411b-11ea-a4b7-fa163e074e61_660.jpg Фото: mvd.dagestan/instagram.com

Житель Дагестана погиб на глазах у полицейских, пытаясь проглотить пакет с наркотиками. Инцидент произошёл на улице Энгельса в Махачкале. Во время обхода полицейский наряд решил проверить молодого человека.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД России по республике, наркокурьер захотел избавиться от товара и проглотил свёрток. Ему стало плохо. Полицейские сразу же вызвали скорую помощь, однако мужчина скончался до приезда медиков.

Какое именно вещество проглотил наркокурьер, установит экспертиза.

Ранее NEWS.ru писал о курьере из «Яндекс.Еды», который разносил наркотики вместе с заказами. 22-летний парень по имени Игорь устроился работать разносчиком еды. Он захотел подработать закладчиком, решив, что у него железное алиби и никто в нём наркокурьера не заподозрит.