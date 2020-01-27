Житель Дагестана погиб на глазах у полицейских, пытаясь проглотить пакет с наркотиками. Инцидент произошёл на улице Энгельса в Махачкале. Во время обхода полицейский наряд решил проверить молодого человека.
Как
Какое именно вещество проглотил наркокурьер, установит экспертиза.
Ранее NEWS.ru писал о курьере из «Яндекс.Еды», который разносил наркотики вместе с заказами. 22-летний парень по имени Игорь устроился работать разносчиком еды. Он захотел подработать закладчиком, решив, что у него железное алиби и никто в нём наркокурьера не заподозрит.
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