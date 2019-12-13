https://static.news.ru/photo/65fa5ae4-1e01-11ea-b02a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

Один человек погиб и семеро пострадали при пожаре в наркологическом диспансере Тюмени.

Из горящего здания были эвакуированы 116 человек, ещё 13 вывели из огня пожарные. Одного человека спасти не удалось, он погиб. Причина пожара на данный момент неизвестна, специалисты рассматривают как версию возгорания из-за тлеющей сигареты, так и версию возникновения неполадок в электропроводке диспансера, передаёт ТАСС.

Как писал NEWS.ru ранее, ГУ МЧС по Санкт-Петербургу сообщило о пожаре в ангаре на улице Салова. Его площадь составила 2,2 тысячи квадратных метров.