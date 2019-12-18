Наркоторговцы применили неординарный метод доставки своего товара в исправительную колонию города Краснознаменска. Злоумышленники жителей забрасывали пакеты с запрещённым веществом через ограду с помощью пневматической пушки.
Во время одной из таких перебросок они были задержаны. В операции участвовали оперативники МВД по Забайкальскому краю при поддержке бойцов спецподразделения «Гром».
Наркодилеров оказалось трое, все они — местные жители,
В домах ещё двоих подозреваемых также прошли обыски. Самозарядная пневмопушка изъята. Теперь это — вещественное доказательство.
Ранее, как писал NEWS.ru, следствие по делу о наркотрафике в одной из колоний Тульской области лишилось главного вещественного доказательства — кота. С его помощью злоумышленники передавали наркотики заключённым, сбежал из тюремного зооуголка.
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