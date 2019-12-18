https://static.news.ru/photo/e0463822-224d-11ea-a83e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Наркоторговцы применили неординарный метод доставки своего товара в исправительную колонию города Краснознаменска. Злоумышленники жителей забрасывали пакеты с запрещённым веществом через ограду с помощью пневматической пушки.

Во время одной из таких перебросок они были задержаны. В операции участвовали оперативники МВД по Забайкальскому краю при поддержке бойцов спецподразделения «Гром».

Наркодилеров оказалось трое, все они — местные жители, пишет «МК в Чите». В их автомобиле было найдено полкилограмма марихуаны. Эти наркотики предназначались для передачи заключённым колонии.

В домах ещё двоих подозреваемых также прошли обыски. Самозарядная пневмопушка изъята. Теперь это — вещественное доказательство.

Ранее, как писал NEWS.ru, следствие по делу о наркотрафике в одной из колоний Тульской области лишилось главного вещественного доказательства — кота. С его помощью злоумышленники передавали наркотики заключённым, сбежал из тюремного зооуголка.