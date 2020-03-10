Полиция испанского города Молина-де-Сегура получила многочисленные сообщения от горожан о том, что по населённому пункту ходит лев. Позже выяснилось, что напугавшее местных жителей животное оказалось крупной собакой.
Как
У собаки был при себе чип. Полиция уже связалась с владельцем животного, чтобы вернуть ему сбежавшего пса.
Ранее в марте, как передавал NEWS.ru, городские власти Мехико на время отменили занятия в школах из-за сбежавшего с одного из пригородных ранчо льва. До поимки животное успело загрызть насмерть одного человека.
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