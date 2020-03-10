https://static.news.ru/photo/79ad7526-62e4-11ea-84ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: Policia Local Molina de Segura/twitter.com

Полиция испанского города Молина-де-Сегура получила многочисленные сообщения от горожан о том, что по населённому пункту ходит лев. Позже выяснилось, что напугавшее местных жителей животное оказалось крупной собакой.

Как сообщает агентство UPI, полиция выследила и поймала «льва». При осмотре правоохранители установили, что имеют дело с пушистым псом, тело которого было выбрито, а на голове при этом осталась своеобразная «грива». Завершала сходство с африканским хищником выстриженная на хвосте кисточка.

У собаки был при себе чип. Полиция уже связалась с владельцем животного, чтобы вернуть ему сбежавшего пса.

Ранее в марте, как передавал NEWS.ru, городские власти Мехико на время отменили занятия в школах из-за сбежавшего с одного из пригородных ранчо льва. До поимки животное успело загрызть насмерть одного человека.