Напившийся и укравший попугая во имя любви рецидивист получил 5 лет колонии

В декабре 2020 года 28-летний рецидивист из Приморского города Артём напился и, угрожая продавщице ножом, украл попугая из зоомагазина, чтобы подарить его своей девушке. За содеянное суд приговорил злоумышленника к пяти годам колонии строгого режима. Об этом сообщает Telegram-канал LifeShot.

За то, что в магазин полез, попугая своровал, деньги взял, ножом угрожал, — признался преступник, отвечая на вопрос следователя.

При этом он добавил, что волнистого попугая хотел подарить своей возлюбленной. Помимо пернатого злоумышленник забрал из кассы 700 рублей, в то время как общий ущерб для магазина составил 6 тысяч рублей. В отношении молодого человека возбудили уголовное дело по статье «Разбой», сейчас суд избрал меру пресечения сроков в пять лет колонии строгого режима. Сам преступник раскаялся в содеянном.

Ранее в Москве за разбой задержали девушку, обманывающую мужчин с помощью приложения для знакомств. Злоумышленница заманивала жертв в кальянную, где её подельники выставляли мужчине неестественно завышенный счёт за услуги заведения.