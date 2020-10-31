Напавший на прохожих в Квебеке не связан с террористической группой

https://static.news.ru/photo/1c761eb4-1c69-11eb-bc67-fa163e074e61_660.jpg Фото: Richard Lautens/Global Look Press

Подозреваемый в нападении на людей в канадском городе Квебек не связан с какой-либо террористической организацией. Об этом заявил начальник отдела городской полиции Робер Пижон.

По его словам, в результате атаки погибли два человека, пострадали ещё пять. Преступник наугад выбирал, на кого ему напасть, сообщает телеканал CBC.

Один из очевидцев преступления снял злоумышленника на смартфон, а потом загрузил ролик в Сеть. На кадрах видеозаписи видно, как преступник стоит на одной из ночных улиц города.

Как писал NEWS.ru, машина подозреваемого была обнаружена около дорого отеля в историческом центре города. В ней лежали канистры с бензином и кобура с мечом. Злоумышленник был одет средневековый костюм, когда атаковал прохожих. Мужчина был задержан около часа ночи. Сейчас он находится в больнице.