Напавший на полицейских в Волгограде стал фигурантом уголовного дела

https://static.news.ru/photo/ff6510cc-2c09-11eb-ba60-fa163e074e61_660.jpg Фото: СК РФ

Следственный комитет (СК) возбудил уголовное дело о насилии в отношении представителя власти после нападения водителя автомобиля на полицейских в Волгограде. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Производство открыто по ч. 2 ст. 318 УК РФ, сообщили в региональном управлении СК.

Там уточнили, что автовладельцу 35 лет. Он купил BMW в 2004 году, но машина не была официально на него зарегистрирована. При этом следователи нашли договор купли-продажи на машину, где мужчина является одновременно и продавцом, и покупателем.

Ранее NEWS.ru писал, что 21 ноября около 15:00 по местному времени (14:00 мск) наряд ДПС попытался остановить автомобиль без номеров. Водитель проигнорировал требования правоохранителей и попытался скрыться. Когда его удалось остановить, мужчина ударил одного из полицейских монтировкой. Напарник пострадавшего сначала выстрелил в воздух, а затем по ногам нападавшего.

Полицейский с травмами средней степени тяжести госпитализирован. Нападавшего отправили на операцию, его состояние тяжёлое.

Следователи намерены ходатайствовать об аресте подозреваемого, как только его состояние стабилизируется.