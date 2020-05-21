Напавший на медсестёр в Бурятии стал фигурантом уголовного дела

https://static.news.ru/photo/bfa4d254-9b38-11ea-849b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уголовное дело возбуждено в Бурятии после нападения на медсестёр в обсерваторе в селе Сотниково. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

Там уточнили, что производство открыто по статье о хулиганстве.

Следователи уточнили, что фигурантом дела является только один мужчина. По первоначальным сведениям, это были несколько россиян, вернувшиеся из Китая. Однако следователи заявили, что речь идёт о гражданине другого государства.

Иностранец стал проявлять недовольство из-за вынужденного нахождения в лечебном учреждении, после чего начал угрожать медперсоналу применением насилия, реализуя угрозы, принялся кидать камни в сторону двух медицинских сестёр. Прибывшие сотрудники полиции усмирили мужчину, — сказано в сообщении пресс-службы регионального СК.

После этого дебошир был переведён в другой обсерватор, расположенный в Улан-Удэ.

Ранее NEWS.ru писал, что приехавшие из Китая пациенты напали на медсестёр в обсерваторе при Детской республиканской клинической больнице в Бурятии. После этого во всех подобных учреждениях региона была усилена охрана.