Напавшие на сотрудников ППС в Грозном пытались отобрать оружие

https://static.news.ru/photo/65c7def2-4916-11eb-b2f3-fa163e074e61_660.jpg Рамзан Кадыров (в центре) Фото: RKadyrov_95/t.me

Напавшие на сотрудников ППС в Грозном двое террористов пытались отобрать у них оружие. Об этом сообщил глава республики Рамзан Кадыров.

Как рассказал Кадыров, преступники были вооружены ножами. Их личности уже установлены. Это два брата, уроженцы Ингушетии Хасан и Хусейн, которые в 2012 году переехали в Чечню и работали в одной из пекарен. При нападении погиб один полицейский, ещё один сотрудник был госпитализирован. В настоящее время его состояние стабильное.

В понедельник вооружённые ножами двое террористов совершили попытку завладеть оружием сотрудников ППС, которые несли службу в центре Грозного. Погиб полицейский. Ответным огнём бойцов нападавшие уничтожены, — написал глава республики в своём Telegram.

Он также выразил соболезнования семье, родным и близким погибшего сотрудника полиции.

Ранее сообщалось, что при перестрелке в центре столицы Чечни погибли двое полицейских. Атака была совершена на перекрёстке возле улицы Мира. Один из боевиков ликвидирован ответным огнём, писал NEWS.ru.