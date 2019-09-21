https://static.news.ru/photo/946a40b2-dd40-11e9-85e2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Советский районный суд Брянска арестовал на два месяца подозреваемого в убийстве двух коллег и хищении более семи миллионов рублей из отдела спецсвязи.

По ходатайству следователей Советским районным судом города Брянска сотрудник спецсвязи, совершивший 19 сентября 2019 года серию преступлений, заключён под стражу, — сообщили в региональном главке СКР.

Всё произошло около 22 часов 19 сентября. По версии следствия, мужчина забрал служебное оружие у двоих сослуживцев, убил их и похитил из служебного помещения более семи миллионов рублей. Убегая с места преступления, он прихватил с собой записи с камер наблюдения и поджёг помещения.

Похищенные деньги и оружие он спрятал на территории своего дома, а одежду, в которой совершил убийство, и карту памяти камеры наблюдения выкинул.

Как ранее писал News.ru, оперативники обнаружили оружие и деньги, похищенные при нападении на отдел спецсвязи в Брянске. 31-летнему водителю-фельдъегерю предъявлено обвинение в убийстве своих коллег и совершении других преступлений.