Нападавшему на гимназию в Серпухове назначили психиатрическую экспертизу

18-летний выпускник церковной гимназии в Серпухове, который привёл в действие самодельное взрывное устройство на территории учебного заведения, пройдёт психолого-психиатрическую экспертизу, сообщила старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий, передаёт РИА Новости. В результате действий юноши пострадали 10 несовершеннолетних. Сам нападавший находится в реанимации в тяжёлом состоянии.

Ему назначена комплексная психолого-психиатрическая экспертиза, — сказала Врадий.

По данным Telegram-канала Baza, отец нападавшего отрицал наличие у него ментального расстройства и не давал принимать медикаменты, назначенные психиатром. Родители юноши живут отдельно. Выписанные лекарства он принимал только находясь с матерью. Как рассказали Telegram-каналу знакомые выпускника, он был весёлым до 2019 года. В 10 и 11 классе мальчик внезапно замкнулся в себе и перестал идти на контакт.

Ранее сообщалось, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Инцидент произошёл утром 13 декабря. Выпускник гимназии при Введенском Владычном женском монастыре привёл в действие самодельное взрывное устройство. В результате пострадали 10 человек, сам нападавший получил множественные ранения, в том числе ампутацию ноги.