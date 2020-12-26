Найдено тело одного из членов экипажа рыболовецкого судна «Онега»

https://static.news.ru/photo/09b36cc0-48ea-11eb-963b-fa163e074e61_660.jpg Фото: МЧС России/ТАСС

Один из пропавших членов экипажа рыболовецкого траулера «Онега», затонувшего в Баренцевом море, найден мёртвым. Об этом сообщил капитан мурманского порта Эдуард Безукладов.

Это информация московского МСКЦ (Морской спасательно-координационный центр. — NEWS.ru), могу только её сообщить. Его нашли в море, он держался за спасательный круг, — цитирует Безукладова РИА Новости.

Судно «Онега» затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области. О ЧП стало известно утром 28 декабря. По предварительной информации, приписанное к порту в Мурманске судно потерпело крушение из-за обледенения.

Архангельский отдел Северо-Западного следуправления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек) в связи с гибелью рыболовецкого судна «Онега» в Баренцевом море.

На борту судна № МК 0331 находились 19 человек, спасены только двое из них. К поискам остальных рыбаков было привлечено судно «Войков», они считались пропавшими без вести. Позже СМИ сообщили, что оставшиеся 17 человек погибли.

На место происшествия выехали следователи. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств крушения судна. Рассматриваются все версии произошедшего, сообщается на сайте ведомства.

Ранее NEWS.ru писал, что был опубликован список членов экипажа судна. Один из спасённых — 40-летний Владислав Буторин. Личность второго спасшегося рыбака уточняется.