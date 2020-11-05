В Сочи, где ищут пропавшего сооснователя Skillbox, найдено тело мужчины

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Тело мужчины найдено в акватории Чёрного моря в Сочи, где ведутся поиски пропавшего сооснователя онлайн-университета Skillbox Игоря Коропова. Об этом сообщили в Южном региональном поисково-спасательном отряде МЧС.

Спасатели транспортировали тело на берег. В ближайшее время должна состояться процедура опознания.

Коропов пропал 1 ноября после того, как ушёл на прогулку в Адлерском районе Сочи. 31-летний мужчина вышел из отеля на улице 65 лет Победы и направился в сторону пирса Нижнеимеретинского порта. Заявление об исчезновении поступило от его друга.

В те дни в Сочи установилась плохая погода: с небольшими перерывами шёл дождь с градом, на море бушевал шторм.

Позднее полицейские обнаружили на пляже Имеретинской низменности самокат и телефон Коропова, а один из местных рыбаков — его рюкзак. К поискам подключились водолазы, а операция была расширена до границы с Абхазией, писал NEWS.ru.