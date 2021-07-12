Найдено оружие сбежавшего из воинской части срочника

Сбежавший из воинской части под Екатеринбургом срочник не опасен. Его личные вещи и оружие найдены, сообщил E1.RU осведомлённый источник в силовых структурах.
В пресс-службе МВД по Свердловской области от официальных комментариев на данный момент
Ранее сообщалось, что воинскую часть в посёлке Свободный, расположенном к северу от Екатеринбурга, покинул молодой человек по имени Иван 2001 года рождения. Отмечалось, что у срочника был при себе складной укороченный автомат Калашникова (АКС-74У) и штык-нож.
В посёлке Свободный базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Днём ранее здесь начались масштабные командно-штабные учения (КШУ). В общей сложности в проведении учений задействовано более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.