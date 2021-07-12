Найдено оружие сбежавшего из воинской части срочника

Фото: ФСБ РФ

Солдат-срочник с оружием сбежал из воинского ракетного соединения, дислоцированного в Свердловской области. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах. Подробности выясняются.

Да, срочник ракетного соединения, у него есть оружие. Ведётся его поиск, — уточнил собеседник агентства. Речь идёт про часть в посёлке Свободный к северу от Екатеринбурга, где базируются Ракетные войска...