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Найдено оружие сбежавшего из воинской части срочника

15:55, 28 сентября 2021
Найдено оружие сбежавшего из воинской части срочника Фото: ФСБ РФ
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Сбежавший из воинской части под Екатеринбургом срочник не опасен. Его личные вещи и оружие найдены, сообщил E1.RU осведомлённый источник в силовых структурах.

В пресс-службе МВД по Свердловской области от официальных комментариев на данный момент воздерживаются. Дальнейшая информация в настоящий момент выясняется.

Ранее сообщалось, что воинскую часть в посёлке Свободный, расположенном к северу от Екатеринбурга, покинул молодой человек по имени Иван 2001 года рождения. Отмечалось, что у срочника был при себе складной укороченный автомат Калашникова (АКС-74У) и штык-нож.

В посёлке Свободный базируются Ракетные войска стратегического назначения (РВСН). Днём ранее здесь начались масштабные командно-штабные учения (КШУ). В общей сложности в проведении учений задействовано более трёх тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

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