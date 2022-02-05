Найдено место, где экс-замминистра юстиции мог провалиться под лёд

В Подмосковье спасатели при посике пропавшего бывшего заместителя министра юстиции РФ Владимира Ялунина нашли следы квадроцикла. Они ведут к пролому во льду в реке. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС РФ.

По данным пресс-службы, следы квадроцикла, ведущие к реке Москве, обнаружены у церкви в районе села Козино.

В месте, где заканчиваются следы (10 метров от берега), на водоеме наблюдается разлом льда, площадь которого соответствует предполагаемым размерам квадроцикла, — сообщили в ведомстве.

В МЧС подтвердили, что пропал именно Владимир Ялунин. Сообщение об этом поступило в 00:15 6 февраля. Известно, что у него не было с собой телефона, он уехал в сторону цекрви.

Ранее сообщалось, что экс-замминистра пропал в селе Аксиньино городского округа Одинцово.

Владимир Ялунин занимал должность заместителя министра юстиции РФ с декабря 2004 года по август 2006 года. Ранее он руководил Главным управлением исполнения наказаний Минюста.