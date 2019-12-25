https://static.news.ru/photo/1abe3140-2775-11ea-a718-fa163e074e61_660.jpg Фото: twitter.com/qbooksru

Писатель-фантаст Александр Конторович, автор книг про «попаданцев», в квартире которого 25 декабря были обнаружены предметы, напоминающие боевые гранаты, не будет привлекаться к уголовной ответственности.

Все найденные «боеприпасы», которые сначала приняли за боевые гранаты Ф-1, запалы и взрывпакеты, оказались пиротехническими изделиями — это установила проведённая вскоре после обыска экспертиза. Мотивов для возбуждения уголовного дела у следствия нет, передаёт «РЕН ТВ».

Как писал NEWS.ru ранее, сотрудники МВД провели обыск в квартире писателя-фантаста Александра Конторовича. В результате мероприятия было обнаружено восемь предметов, которые похожи на боевые гранаты. Сообщается, что полиция осматривала квартиру на улице Мосфильмовской в Москве.