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Найденного в московском метро ребёнка вернут матери

21:02, 31 октября 2021
Найденного в московском метро ребёнка вернут матери Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Мать забытого в метро Москвы ребёнка найдена. Ей вернут сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Женщину вызвали в полицию. Оказалось, что в момент инцидента она была на работе.

В вагоне поезда Московского метрополитена на станции «Курская-радиальная» днём 31 октября была обнаружена стоящая коляска с малышом. На вид ребёнку 1,5-2 года, он был одет в серый комбинезон. На тот момент было неизвестно, забыли ли его в метро или подкинули. Родителей рядом не оказалось

Впоследствии сотрудниками правоохранительных органов была установлена личность мужчины, оставившего ребёнка в вагоне электропоезда. Известно, что он вышел один из метро в 14:45, оставив там коляску. Спустя несколько минут малыша обнаружили представители органов правопорядка.

Отец ребёнка вскоре нашёлся. Мужчина сам обратился в полицию. По его словам, он немного выпил и поэтому забыл сына.

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