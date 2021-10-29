Найденного в московском метро ребёнка вернут матери

Мать забытого в метро Москвы ребёнка найдена. Ей вернут сына. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД.

Женщину вызвали в полицию. Оказалось, что в момент инцидента она была на работе.

В вагоне поезда Московского метрополитена на станции «Курская-радиальная» днём 31 октября была обнаружена стоящая коляска с малышом. На вид ребёнку 1,5-2 года, он был одет в серый комбинезон. На тот момент было неизвестно, забыли ли его в метро или подкинули. Родителей рядом не оказалось

Впоследствии сотрудниками правоохранительных органов была установлена личность мужчины, оставившего ребёнка в вагоне электропоезда. Известно, что он вышел один из метро в 14:45, оставив там коляску. Спустя несколько минут малыша обнаружили представители органов правопорядка.

Отец ребёнка вскоре нашёлся. Мужчина сам обратился в полицию. По его словам, он немного выпил и поэтому забыл сына.