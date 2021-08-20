Найденная после четырёх дней поиска девочка госпитализирована в больницу

Двухлетняя девочка, которую нашли спустя четыре дня поисков в Тенишевском районе Смоленской области, госпитализирована в больницу. Малышку могут перевезти в столичную клинику на вертолёте, сообщает ТАСС.

Сейчас малышка в местной больнице, её обследуют врачи — она в сознании, пытается что-то говорить, — цитирует агентство детского омбудсмена Анну Кузнецову.

Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что взяла ситуацию под свой контроль и поблагодарила всех, кто помогал искать девочку.

Малышка пропала утром 17 августа, в результате её нашли в трёх километрах от дома в лесу. Только чудом ребёнок мог продержаться три дня и одну ночь на холоде без воды и еды. Издание отмечает, что в таких условиях может выжить не каждый взрослый.

Девочка была в сознании, она сама отозвалась на голоса спасателей. На её теле обнаружено множество укусов от насекомых, на лице — царапины. Ребёнок отчаянно продирался сквозь заросли, пытаясь выбраться из леса.

Ранее видео с найденной в Смоленской области полуторагодовалой девочкой, которая почти четверо суток провела в лесу без еды и питья, опубликовал Следственный комитет России на своём YouTube-канале. На кадрах показано, как ребёнка передают матери, которая садится с девочкой в машину скорой помощи.