Найденная после четырёх дней поиска девочка госпитализирована в больницу
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
10:18, 21 августа 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Двухлетняя девочка, которую нашли спустя четыре дня поисков в Тенишевском районе Смоленской области, госпитализирована в больницу. Малышку могут перевезти в столичную клинику на вертолёте, сообщает ТАСС.
Сейчас малышка в местной больнице, её обследуют врачи — она в сознании, пытается что-то говорить, — цитирует агентство детского омбудсмена Анну Кузнецову.
Уполномоченный по правам ребёнка отметила, что взяла ситуацию под свой контроль и поблагодарила всех, кто помогал искать девочку.
Малышка пропала утром 17 августа, в результате её нашли в трёх километрах от дома в лесу. Только чудом ребёнок мог продержаться три дня и одну ночь на холоде без воды и еды. Издание отмечает, что в таких условиях может выжить не каждый взрослый.
Девочка была в сознании, она сама отозвалась на голоса спасателей. На её теле обнаружено множество укусов от насекомых, на лице — царапины. Ребёнок отчаянно продирался сквозь заросли, пытаясь выбраться из леса.
Ранее видео с найденной в Смоленской области полуторагодовалой девочкой, которая почти четверо суток провела в лесу без еды и питья, опубликовал Следственный комитет России на своём YouTube-канале. На кадрах показано, как ребёнка передают матери, которая садится с девочкой в машину скорой помощи.