Найдена пропавшая под завалами дома девочка в Нижегородской области

https://static.news.ru/photo/42bc171a-a182-11eb-98e7-96000091f725_660.jpg Фото с места происшествия Фото: 52.mchs.gov.ru

Девочка, которую искали под завалами жилого дома в селе Маргуша Нижегородской области, найдена мёртвой. Больше людей под завалами нет.

Всего в результате хлопка газа пострадали семь человек, в том числе ребёнок в возрасте 2,5 месяца. Состояние малышки оценивается как средней степени тяжести, сообщает РЕН ТВ.

По факту происшествия Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающим требованиям безопасности. Региональная прокуратура также проводит проверку.

ЧП произошло вечером 19 апреля, взрыв бытового газа частично обрушил перекрытия второго и третьего этажа жилого многоквартирного дома. Пострадавших госпитализировали в Дальнеконстантиновскую ЦРБ. В здании начался пожар, который пожарным впоследствии удалось локализовать. Его площадь составила 1,2 тысячи квадрантных метров.

По предварительным данным, причиной взрыва стала утечка газа из-за неисправного оборудования.

Как сообщалось ранее, спасатели ищут второго ребёнка под завалами дома в селе Маргуша в Нижегородской области. Одну двухмесячную девочку уже достали живой из дома, где произошёл хлопок газа.