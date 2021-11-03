Найден чёрный ящик разбившегося Ан-12 в Иркутской области

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На месте крушения грузового Ан-12 в Иркутской области найден чёрный ящик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ведутся поиски второго самописца.

На месте катастрофы найден один из бортовых самописцев. Продолжаются поиски второго чёрного ящика, — сказал собеседник агентства.

Ранее МЧС обнародовало кадры работы пожарных на месте крушения.

В результате авиакатастрофы погибли все семь человек, находившиеся на борту. Среди них граждане России, Украины и Белоруссии.

СК РФ региона возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышение угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг.

Ан-12, принадлежащий белорусской компании «Гродно», совершал полёт из Якутска в Иркутск. Он пропал с радаров в Иркутской области. Воздушное судно рухнуло в нескольких километрах от села Пивовариха.