Найден чёрный ящик разбившегося Ан-12 в Иркутской области

На месте крушения грузового Ан-12 в Иркутской области найден чёрный ящик. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах. Ведутся поиски второго самописца.
На месте катастрофы найден один из бортовых самописцев. Продолжаются поиски второго чёрного ящика, —
сказалсобеседник агентства.
Ранее МЧС обнародовало кадры работы пожарных на месте крушения.
В результате авиакатастрофы погибли все семь человек, находившиеся на борту. Среди них граждане России, Украины и Белоруссии.
СК РФ региона
Среди версий крушения рассматриваются ошибки пилотирования, такие как превышение угла атаки или позднее принятие решения при уходе на второй круг.
Ан-12, принадлежащий белорусской компании «Гродно», совершал полёт из Якутска в Иркутск. Он пропал с радаров в Иркутской области. Воздушное судно рухнуло в нескольких километрах от села Пивовариха.