Найден чёрный ящик из рухнувшего самолёта под Иркутском
Анжела Абраменко
Анжела Абраменко
06:03, 13 сентября 2021
Фото: 38.mchs.gov.ru
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Региональная прокуратура сообщила об обнаружении чёрного ящика из потерпевшего крушение самолёта L-410 под Иркутском. Авиакатастрофа произошла 12 сентября в 4 км от аэродрома в Казачинском, сообщает РЕН ТВ.
Помогали сотрудникам МЧС высвобождать людей местные жители.
Мы с супругой спали, нам позвонили — нужна помощь, упал самолёт. Естественно, спохватились и поехали. Я просто помогал, эмчеэсники вырезали из фюзеляжа зажатых людей. Потом принялись погибших освобождать, — рассказал житель посёлка по имени Евгений.
Трудность спасения людей заключалась в том, что проходила операция практически в условиях нулевой видимости.
Погодные условия осложняли, видимость почти нулевая, метра четыре, туман был очень прочным. Аэропорт разделяла река, — добавил мужчина.
Ранее власти уточнили число погибших в авиакатастрофе в посёлке Казачинское под Иркутском. Это один член экипажа и три пассажира.