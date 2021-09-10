Найден чёрный ящик из рухнувшего самолёта под Иркутском

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Власти уточнили число погибших в авиакатастрофе в посёлке Казачинское под Иркутском. Это один член экипажа и три пассажира, сообщает РИА Новости.

По уточнённым данным, погиб один член экипажа и три пассажира, из них трое мужчин и одна женщина, — рассказал собеседник агентства. Самолёт L-410 совершил жёсткую посадку, не добравшись до пункта...