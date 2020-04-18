Найден четвёртый погибший при крушении самолёта под Хабаровском

Тело четвёртого погибшего нашли спасатели под обломками легкомоторного самолёта Л-4, потерпевшего крушение в Хабаровском крае. Ранее сообщалось о троих погибших.
Тело четвёртого нашли под обломками самолёта. Личности устанавливаются, —
сообщилиТАСС в администрации Хабаровского района.
Как писал NEWS.ru, авиакатастрофа произошла около посёлка Лесное в 30 километрах от Хабаровска. По предварительной информации, самолёт Л-4 выполнял учебно-тренировочный полёт.
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