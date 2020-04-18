Найден четвёртый погибший при крушении самолёта под Хабаровском

Фото: Подслушано Орск/vk.com

Прокуратура Башкирии сообщила о бегстве семерых сотрудников одной из больниц Уфы, которую закрыли на карантин. Они не дождались результатов анализов и покинули учреждение.

Помимо врачей, режим принудительной госпитализации нарушают и пациенты. Они сбегают из больниц и скрываются от правоохранительных органов. За это им грозит уголовное наказание. Так, пациент из Иваново сбежал через окно,...