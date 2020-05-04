Находящийся в воздухе борт Москва — Екатеринбург подал сигнал тревоги

https://static.news.ru/photo/efa34384-8e11-11ea-a205-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Экипаж пассажирского самолёта, выполняющего рейс из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал тревоги в связи с угрозой взрыва на борту.

Пилоты приняли решение не менять маршрут. Борт должен приземлиться в аэропорту назначения в течение часа, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Это уже не первое «минирование» воздушного судна за 4 мая. Аналогичный инцидент произошёл с рейсом Москва — Санкт-Петербург. Анонимное сообщение о якобы заложенной на борту бомбе поступило в аэропорт Шереметьево. После приземления самолёт был осмотрен специалистами. Взрывного устройства они не нашли.

Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные злоумышленники «заминировали» все самолёты в Шереметьево, а также сообщили о взрывных устройства в шести воздушных судах, выполнявших рейсы. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.