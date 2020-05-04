Находящийся в воздухе борт Москва — Екатеринбург подал сигнал тревоги

Экипаж пассажирского самолёта, выполняющего рейс из Москвы в Екатеринбург, подал сигнал тревоги в связи с угрозой взрыва на борту.
Пилоты приняли решение не менять маршрут. Борт должен приземлиться в аэропорту назначения в течение часа,
Это уже не первое «минирование» воздушного судна за 4 мая. Аналогичный инцидент произошёл с рейсом Москва — Санкт-Петербург. Анонимное сообщение о якобы заложенной на борту бомбе поступило в аэропорт Шереметьево. После приземления самолёт был осмотрен специалистами. Взрывного устройства они не нашли.
Ранее NEWS.ru писал, что неизвестные злоумышленники «заминировали» все самолёты в Шереметьево, а также сообщили о взрывных устройства в шести воздушных судах, выполнявших рейсы. Ни одно из этих сообщений не подтвердилось.
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