Находящихся в Индонезии россиян призвали к осторожности после взрыва

Посольство РФ в Индонезии обратилось к россиянам с призывом воздержаться от посещения мест массового скопления людей после подрыва террориста-смертника возле здания католической церкви в Макассаре.
Уважаемые соотечественники, в связи с терактом у христианской церкви в Макассаре просьба к росгражданам, находящимся на [острове] Сулавеси (и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции, — говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.
В посольстве также сообщили, что, согласно предварительным данным, среди погибших при теракте числится только смертник. Reuters информирует со ссылкой на местную полицию, что ранения
Ранее NEWS.ru писал, что возле церкви в индонезийском городе Макассар прогремел взрыв. По словам пастора Вильгельма Тулак, взрыв произошёл у самого входа в церковь, но это случилось тогда, когда там уже не было людей: прихожане разошлись после мессы.