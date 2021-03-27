Находящихся в Индонезии россиян призвали к осторожности после взрыва

https://static.news.ru/photo/fc396e28-8f93-11eb-b49c-96000091f725_660.jpg Фото: Beritasatu/twitter.com

Посольство РФ в Индонезии обратилось к россиянам с призывом воздержаться от посещения мест массового скопления людей после подрыва террориста-смертника возле здания католической церкви в Макассаре.

Уважаемые соотечественники, в связи с терактом у христианской церкви в Макассаре просьба к росгражданам, находящимся на [острове] Сулавеси (и ко всем остальным тоже), сохранять спокойствие, не посещать места массового скопления, следовать указаниям полиции, — говорится в сообщении, опубликованном на странице диппредставительства в Facebook.

В посольстве также сообщили, что, согласно предварительным данным, среди погибших при теракте числится только смертник. Reuters информирует со ссылкой на местную полицию, что ранения получили 14 человек.

Ранее NEWS.ru писал, что возле церкви в индонезийском городе Макассар прогремел взрыв. По словам пастора Вильгельма Тулак, взрыв произошёл у самого входа в церковь, но это случилось тогда, когда там уже не было людей: прихожане разошлись после мессы.