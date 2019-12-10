https://static.news.ru/photo/4e7db89a-1bf7-11ea-8b0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сотрудника брянской колонии подозревают в избиении заключённого до смерти. Мужчину взяли под стражу.

32-летний осуждённый скончался 8 декабря в хирургическом отделении Клинцовской городской больницы. Молодого мужчину привезли из ИК-6 с тяжёлыми травмами. Врачи не смогли спасти его жизнь.

Уголовное дело возбуждено по статье о причинении тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть потерпевшего. Сотрудник колонии был задержан «по горячим следам», сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Брянской области.

Местные СМИ сообщают, что надзиратель жестоко избил заключённого, когда тот отказался проходить процедуру досмотра на наличие запрещённых предметов. Погибший был приговорён к 2,5 года колонии за организацию азартных игр.

Ранее федеральный уполномоченный по правам человека Татьяна Москалькова рассказала, что число жалоб на неправомерные действия администраций и работников тюрем растёт. С января по сентябрь 2019 года сотрудники аппарата омбудсмена приняли 300 обращений, в которых сообщалось о пытках и насилии в исправительных учреждениях. На данный момент десятерых сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний подозревают в пытках с применением оружия или спецсредств, писал NEWS.ru.