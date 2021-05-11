Московский район Печатники заволокло чёрным дымом

Над жилыми районами на юго-востоке Москвы поднимаются клубы чёрного дыма. О происшествии сообщает «Москва 24» со ссылкой на очевидцев.
По данным издания, пожар
Ранее пожар случился в здании частного автосервиса на улице 3-я Новая в Мытищах. В результате погибли пять человек, возбуждено уголовное дело. Как сообщалось, горело двухэтажное здание, обшитое сэндвич-панелями. Перед тем как вспыхнул огонь, был слышен хлопок газового баллона. Известно, что в сварочном цеху находились баллоны с кислородом и пропаном. Пожарные сумели вынести из полыхающего здания 12 баллонов.