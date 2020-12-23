Над Москвой пролетел дымящийся самолёт и попал на видео

https://static.news.ru/photo/9772ac26-4523-11eb-a193-fa163e074e61_660.jpg Фото: Arnulf Hettrich via imago-images.de/Global Look Press

В небе над столицей был замечен самолёт, у которого дымилось крыло. Очевидцы сняли происшествие на видео.

Лайнер, по данным «Москвы 24», пролетал в районе аэропорта Внуково.

При этом в пресс-службе авиагавани ЧП с дымящимся самолётом не подтвердили.

Это не наш аэропорт, из видео не видно, что это Внуково. Я информацию не подтверждаю, — сказала пресс-секретарь Оксана Соколова радиостанции «Говорит Москва».

По данным Life, во Внуково аварийную посадку совершил частный рейс, который следовал по маршруту Алма-Ата — Москва. На борту находились шесть человек и три члена экипажа.

В среду, 23 декабря, инцидент с самолётом произошёл и в США. В нью-йоркском аэропорту Ла-Гуардиа двое пассажиров — жители штата Флорида Антонио Мердок и Брианна Греко — во время движения самолёта вдруг встали со своих мест, проникли в кабину и активировали надувной трап, используемый для экстренной эвакуации. В результате они смогли открыть дверь и покинуть борт авиалайнера прямо на ходу, сообщал NEWS.ru.