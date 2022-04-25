Начало пожара на нефтебазе в Брянске попало на видео

В соцсетях появилось видео, на котором, предположительно, запечатлён момент взрыва и начало пожара на нефтебазе в Брянске. Ролик опубликован в Telegram-канале NEWS.ru. По предварительным данным, в результате пожара никто не пострадал.

О возгорании на территории нефтебазы, которая находится на Московском проспекте Фокинского района, стало известно в ночь на 25 апреля, На место происшествия прибыли подразделения МЧС России и приступили к ликвидации возгорания, ему присвоен повышенный ранг сложности.

По предварительной информации, эвакуировать население, живущее в районе горящей нефтебазы, не планируют. Также уточняется, что угрозы жилым домам из-за пожара на нефтебазе в Брянске нет, концентрация вредных веществ в атмосфере не превышена.

Позже — утром 25 апреля — стало известно, что в городе загорелось ещё одно хранилище нефтепродуктов. По информации источника «Интерфакса», загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском валу. Огонь охватил резервуар объёмом 10 тысяч кубометров.