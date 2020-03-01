https://static.news.ru/photo/5e57e076-5c5f-11ea-a33e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Исполняющий обязанности начальника уголовного розыска пятого отделения хабаровского управления МВД покончил с собой на рабочем месте. Трагедия произошла вечером 1 марта.

Во время самоубийства офицер находился в своём кабинете один. Его сослуживцы, которые в этот момент были в отделении, услышали звук выстрела. Они забежали в кабинет и обнаружили там тело мужчины.

Перед смертью и.о. начальника угрозыска оставил записку. Исходя из её содержания правоохранители предположили, что причиной самоубийства офицера могли стать проблемы в личной жизни.

Информацию о трагедии подтвердили в пресс-службе МВД по Хабаровскому краю. Представители регионального управления СК от комментариев на данный момент воздерживаются.

По факту гибели офицера полиции на месте службы проводится служебная проверка, — приводит слова начальника пресс-службы УМВД по Хабаровскому краю Ирины Щёголевой издание «Хабаровский край сегодня».

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