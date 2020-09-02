Начальник казанского отдела полиции открыл стрельбу по подчинённым

https://static.news.ru/photo/cd17b04e-ed1f-11ea-882b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Начальник отдела полиции «Зареченский» на территории Казани открыл стрельбу по подчинённым. Видеозаписи, на которых запечатлены его противоправные действия, появились 2 сентября в социальных сетях и Telegram-каналах.

На кадрах видно, как мужчина в форме находится в длинном коридоре с множеством дверей. Полицейский стреляет из пневматической винтовки, перезаряжает оружие и снова готовится к выстрелу. В один момент в коридоре появляется другой человек. Он сразу же скрывается за дверью.

По имеющейся версии, начальник открыл огонь по своим сотрудникам из-за низких показателей по работе.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий. В настоящее время управления МВД, прокуратуры и СК по Татарстану начали проводить проверку по данному эпизоду. Надзорное ведомство взяло расследование под особый контроль.

Ранее прокуратура уточняла, что событие произошло в другой день, пострадавших нет, заявлений не поступало. По информации МВД, по итогам служебной проверки будет решён вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, причастных к инциденту, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал NEWS.ru, прохожий в Москве выстрелил в бездомного, который просил у него деньги и сигареты. Пострадавший госпитализирован с огнестрельным ранением и ушибами.

Прежде чем устроить стрельбу, прохожий неоднократно пытался отмахнуться от бездомного, но тот был настойчив и продолжал обращаться к нему со своими просьбами.