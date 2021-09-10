Начальник аэропорта назвал причину падения самолёта под Иркутском

Начальник аэропорта в Казачинском Борис Калинин сообщил, что при крушении самолёта L-410 погиб только один пилот, командир лайнера выжил. По словам Калинина, у самолёта отказала навигационная система, сообщает РЕН ТВ.

Он дважды заходил на посадку. Видать, навигация подводила, заходил то левой, то правой стороной. Пробовал посадочными курсами 40, потом пытался посадочным 220 зайти. Когда пытался по 220, навигация увела его на 30 градусов от посадочного курса, — пояснил начальник аэропорта.

Погодные условия, по словам Калинина, на тот момент подходили для посадки.

Видимость была от четырёх до шести километров, лёгкий туман. Проблем не было, выставлена система светосигнального оборудования, полоса просматривалась хорошо. Навигационная система отказала. Сейчас КВС в больницу отправили, коменданту передал, что отказ навигационной системы, — рассказал Калинин.

Ранее сообщалось, что самолёт рухнул в 4 км от аэродрома в Казачинском Иркутской области. На борту находились 16 человек, при жёсткой посадке погибли четверо.