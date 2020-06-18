На ж/д станции в Забайкалье нашли двухлетнего ребёнка в одном тапочке

https://static.news.ru/photo/1da19c26-b145-11ea-a1c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Инспекторы по делам несовершеннолетних нашли двухлетнего мальчика на железнодорожной станции Казаново в Шилкинском районе Забайкальского края. Ребёнок был в одном тапочке.

Об обнаружении мальчика «МК в Чите» рассказали в пресс-службе Забайкальского линейного управления МВД на транспорте. Ребёнок только учится говорить, поэтому узнать его имя и адрес проживания инспекторы не смогли, однако совместными усилиями социальных служб удалось установить место жительства мальчика.

Как оказалось, у 21-летней матери найденного ребёнка есть ещё грудная дочь. В доме семьи практически нет еды, повсюду разбросан мусор, одежда детей была очень грязной. Социальные службы собрали документы для постановки неблагополучной семьи на учёт. В отношении матери составлен протокол об административном нарушении за неисполнение родительских обязанностей. Решается вопрос о заведении уголовного дела по статье об оставлении несовершеннолетнего в опасности.

Ранее NEWS.ru писал о пропаже 10-летнего мальчика в Пермском крае. Спустя три дня после исчезновения он нашёлся сам. Выяснилось, что ребёнок прошёл около 40 км по тайге, прежде чем вышел к населённому пункту.