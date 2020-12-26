На затонувшем судне «Онега» сработал спасательный буй

https://static.news.ru/photo/ed6d5f22-48de-11eb-ba74-fa163e074e61_660.jpg Архивное фото Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

О затоплении в Баренцевом море судна «Онега» спасательные службы узнали благодаря срабатыванию спасательного буя.

Об этом РИА Новости сообщила пресс-служба СУ на транспорте СК.

По предварительным данным, на затонувшем судне сработал спасательный буй, о чем незамедлительно поступила информация в спасательную службу, — отметили в ведомстве.

О гибели «Онеги» стало известно утром 28 декабря. Судно затонуло вблизи Новой Земли Архангельской области. На его борту находились 19 человек, из которых спасены пока только двое. Поиски остальных ведутся, но по некоторым данным, все они погибли.

Как писал NEWS.ru, катастрофа произошла в сильный шторм, судно затонуло стремительно, поэтому экипаж не успел воспользоваться спасательными средствами. Спасённые рыбаки подтвердили гибель одного из своих товарищей.

В связи с гибелью рыболовецкого судна Архангельский отдел Северо-Западного следуправления на транспорте СКР возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности на транспорте, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более человек). На место происшествия выехали следователи. Проводятся мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств крушения судна.

Судно «Онега», вместимостью 368 тонн, было построено в Норвегии в 1979 году. Согласно данным Marine Traffic, судно вышло из норвежского порта Киркинес 14 декабря.