Происшествия

На западе Азербайджана загорелся газопровод

21:29, 07 августа 2020 161
Фото: twitter.com/Yurko_sViy/Global Look Press

МЧС Азербайджана сообщило о возгорании газопровода на территории Гаджигабульского района на западе страны. Информация о пострадавших не поступала. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники.

На место происшествия были вызваны пожарные департамента Государственной противопожарной службы министерства, о происшествии были уведомлены соответствующие органы. Дополнительная информация будет предоставлена, — цитирует сообщение РИА Новости.

Ранее власти Франции сообщили о пожаре в крупном заповеднике Фонтенбло около Парижа. Он расположен в 60 км к югу от города. На месте работает около сотни пожарных. По их информации, уже выгорело около пяти гектаров леса. Остановить продвижение пламени не удаётся.

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