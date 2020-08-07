На западе Азербайджана загорелся газопровод

МЧС Азербайджана сообщило о возгорании газопровода на территории Гаджигабульского района на западе страны. Информация о пострадавших не поступала. На данный момент на месте происшествия работают сотрудники.
На место происшествия были вызваны пожарные департамента Государственной противопожарной службы министерства, о происшествии были уведомлены соответствующие органы. Дополнительная информация будет предоставлена, — цитирует сообщение РИА Новости.
Ранее власти Франции сообщили о пожаре в крупном заповеднике Фонтенбло около Парижа. Он расположен в 60 км к югу от города. На месте работает около сотни пожарных. По их информации, уже выгорело около пяти гектаров леса. Остановить продвижение пламени не удаётся.