На западе Азербайджана загорелся газопровод

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Пассажирка Московского метрополитена по неосторожности оказалась на путях перед пребывающим составом на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии. Об этом сообщил источник, знакомый с ситуацией.

Он рассказал, что ЧП произошло около 19:20. Для того, чтобы вытащить женщину с путей, снимать напряжение контактного рельса не пришлось, а задержка составов не превысила пяти минут, рассказал собеседник «Интерфакса»....