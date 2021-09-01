На замначальника ИВС в Истре заведено дело после побега заключённых

Уголовное дело заведено на заместителя начальника изолятора временного содержания (ИВС) в Истре после побега четырёх заключённых. Дело заведено о превышении полномочий, сообщается на сайте СК РФ по району.

Отмечается, что замначальника не пресёк действия младшего лейтенанта, который позволил поместить четырёх арестантов в одну камеру, после чего туда же посадили и организатора побега — Александра Мавриди — предполагаемого убийцу «колбасного короля» Владимира Маругова.

Именно там заключённые и согласовали план побега. При этом никто не проверил камеры видеонаблюдения. Кроме того, не были закрыты окошки для приёма пищи. Всё это и позволило арестантам сбежать.

Напомним, что 12 августа двух сотрудников ИВС в Истре обвинили в превышении полномочий. По версии следствия, один из дежурных умышленно отключил камеры в коридоре изолятора, а затем оба сотрудника покинули пост и ушли спать. Они же и оставили открытыми «кормушки» — окна на двери камер для передачи еды.

В ночь на 6 августа из подмосковного изолятора сбежали пятеро заключённых: Александр Мавриди, а также Николай Тетеря, Александр Бутнару, Иван Цуркану и Денис Грозаву. В настоящее время четверо из пяти сбежавших из изолятора заключённых задержаны. Розыск организатора побега Александра Мавриди продолжается.